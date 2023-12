Poste e torri Rai | Giorgetti affigge il cartello Vendesi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Sono considerate le operazioni più semplici per avvicinare il complicato traguardo dei 20 miliardi di privatizzazioni in tre anni. Per circa 3 miliardi. Avanti su Mps, più cautela su Fs

... assieme ai modelli ricostruttivi delle macchine da cantiere dell'epoca (gru,, ruote), ... e rappresentative delle differenti tecniche e lavorazioni progettate da Scarpa,in un dialogo ...... allora Perù poi Nord dell'attuale Cile, la struttura dellea Saigon, capitale vietnamita, e ... la cui lunghezza totale equivale a 169Eiffel assemblate una dopo l'altra. Trascinato anche ...Al contrario i principali indiziati per far far partire il percorso di alienazione sono Poste e Rai Way, la società delle torri di televisive del servizio pubblico. Entrambe già quotate a Piazza ...