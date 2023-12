Pompei accoglie il 2024 con il “Gran Concerto di Capodanno”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ail “di”: L’appuntamento dell’evento di inizio anno è per martedì 2 gennaio (ore 18) in piazza Schettini. Anche quest’anno la città degli Scavi e del Santuariol’anno nuovo con un evento musicale di assoluto prestigio come il “di– Città di”, giunto alla seconda edizione.

il 2024 con il 'Gran Concerto di Capodanno', l'appuntamento con la seconda edizione dell'evento di inizio anno è per martedì 2 gennaio (ore 18) in piazza Schettini. Si esibirà l'...Anche quest'anno la città degli Scavi e del Santuariol'anno nuovo con un evento musicale di assoluto prestigio come il 'Gran Concerto di Capodanno - Città di', giunto alla seconda edizione. L'appuntamento con la musica colta è per ...NAPOLI - Piazza Dante continua ad essere una pista per scooter oltre che un parcheggio per automobili. Le immagini di questa notte inviate dai residenti al ...Spettacoli-Eventi: Il Gran Concerto di Capodanno si terrà a Pompei (Napoli) martedì 2 gennaio 2024 e che vedrà protagonista l'Orchestra Filarmonica “Giuse ...