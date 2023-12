Podcast Facciamo Il Punto Puntata 45 | dal 24 al 31 dicembre

(Di domenica 31 dicembre 2023) – Sequestrato uno stabilimento per l’allevamento e commercio di anguille a Santi Cosma e Damiano; denunciato a piede libero https://www.temporeale.info/151008/argomenti/cronaca/santi-cosma-e-damiano-sequestrato-allevamento-e-commercio-di-anguille-denunciato-titolare.html – Ha preso il via mercoledì 27il processo di secondo grado scaturito dall’operazione antidroga “Touch&Go” che portò all’arresto di venti persone tra Formia e Minturno. Sud Pontino / Operazione antidroga “Touch & L'articoloIl45, dal 24 al 31) Temporeale Quotidiano.

– E’ morto in sella alla sua bici il 22enne Ruslam Prots, residente a Scauri, rimasto coinvolto in un incidente stradale con un camion, avvenuto ... (temporeale.info)

– Incidente mortale in via Migliara 48, nel territorio di Sabaudia, dove un 21enne è finito contro un albero con la propria auto morendo sul ... (temporeale.info)

– Incidente stradale lungo la via Appia in prossimità dei comuni di Itri e Fondi; all’altezza di una delle ultime curve si è verificata una ... (temporeale.info)

'Ma io non ascolto, ascolto Taylor Swift!', ci dice subito Pablo Trincia. C'è ancora uno ... da Veleno a Il dito di Dio, in forza del 'bonus superstar' che gli spetta,uno strappo alla ...Cosa chiedete alla Regione Noiuna proposta, quella di considerare l'ISEE per l'aumento ... Boxe - Addio a Giordano Mosconi: storico maestro della Salus et Virtus - AUDIORadio Sound ...Abbiamo fatto tredici! Tredici fra i nomi più interessanti della scena dell'audio italiano ci hanno regalato il loro parere sui propri podcast preferiti. Eccoli ...Facciamo il punto sui fenomeni e sugli eventi che hanno caratterizzato il 2023 e ipotizziamo qualche previsione per il 2024.