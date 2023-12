Poco spazio all’Udinese | Pafundi via in prestito | giocherà con un talento del Napoli

(Di domenica 31 dicembre 2023) Simone, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, a gennaio andrà a giocare invisto il. Il calcio italiano ha sempre più bisogno di novità, strutture ma soprattutto ritrovare calciatori diper rialzare il livello ed equipararlo a quello del calcio europeo. Ecco perché sciupare le qualità dei migliori gioielli nostrani diventa delittuoso. Tra questi c’è appunto Simone, trequartista ed esterno di piede mancino in forza. Il classe 2006 è da anni riconosciuto come uno dei migliori talenti sfornati dal calcio italiano, tant’è che tutte le big di Serie A sono sulle sue tracce. Peccato, però, che– nonostante da due stagioni sia nell’orbita della ...

Non c?è fretta. La perizia psichiatrica per Filippo Turetta , il 22enne di Torreglia in carcere per l?omicidio dell?ex fidanzata Giulia Cecchettin, in ... (ilmessaggero)

Lautaro Martinez ha segnato solamente due gol in Champions League, ma c’è da prendere in considerazione il poco spazio avuto da titolare. Simone ... (inter-news)

George Puscas sta trovando poco spazio all'interno delle rotazioni di Alberto Gilardino con il Genoa . Per questo motivo per lui si aprono... (calciomercato)

In estate era arrivato come vice Osimhen, ma anche ieri - senza il nigeriano in campo - Giovanni Simeone è partito fuori. Ed è... (calciomercato)

... aumentare la creatività e darea nuovi scenari di crescita, innovazione e ingegno umano'. A ...nel nostro canale Telegram Iscriviti Le migliori offerte Xiaomi Redmi 6 è lo smartphone dapiù ...L'album è complesso e completo, non è roba per ascolti in streaming di pochi secondi, ma mette insieme inpiù di un'ora talmente tanti suoni e invenzioni da non lasciarealla noia e darne ...Verissimo oggi è in replica o sono interviste nuove Scopri ospiti, anticipazioni e spoiler della puntata di domenica 31 dicembre, l'ultima del 2023.Un missile russo è penetrato nello spazio aereo della Polonia, sorvolando il paese Nato per ben 40 km prima di ...