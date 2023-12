Pistocchi | «Inter | gol viziato dalla spinta di Bisseck Pari giusto»

Per tutti gli altri -per quanto riguarda Calciopoli in passato, Napoli per le plusvalenze ... capitanato dai vari Maurizio, Enrico Varriale e Paolo Ziliani. Per tacere degli amici in ...... provando magari a lottare fino alla fine per lo scudetto alla pari con l'. Il prosieguo del ... E' quanto ritiene il giornalista Maurizio, che su 'X' ha parlato delle mosse future dei ...Su Gazzetta: "Juve di ferro, Inter avvisata". Rabiot stende la Roma, Allegri vede Inzaghi, la vetta è a soli 2 punti. Mou ci prova ma non graffia, Max si conferma cinico."Grazie al gol di #Rabiot al 47’ la #Juventus batte la #Roma conquista la 13^vittoria in campionato e sale a -2 dall’#Inter capolista. Partita in sostanziale equilibrio, tra ...