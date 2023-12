Pisa | auto in fiamme in via San Francesco

- Intervento in piena notte per i Vigili del Fuoco , che in via San Francesco ahanno dovuto estinguere le fiamme che hanno divorato un'. Oltre a dover spegnere le fiamme per cercare di salvare il mezzo, i Vigili hanno dovuto mettere in sicurezza l'area per evitare che l'...... oppure se la vostrali supporta, potete usare Androido Apple Car Play : non avrete mai ...101.8 / 103.6 / 106.4 Lucca Toscana 98.00 / 101.8 Massa Toscana 98.15 / 101.8 / 103.6 / 106.4...Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta la notte scorsa, 31 dicembre 2023, alle 3 in Via San Francesco a Pisa per l'incendio di un' auto ...Il giorno dei volontari. Anzi, un anno dedicato alle persone che donano tempo, disponibilità e amore agli altri. E’ uscito il calendario de "La Nazione" nelle edicole di Pisa, Pontedera e tutta la pro ...