Pietro Senaldi | quei nostalgici di lockdown e mascherina

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il Covid 19 per l'Italia non è stato solo una patologia che ha provocato tra le 150 e le 180mila vittime, ma sono stime a spanna, essendo la cifra più indicativa in proposito quella dei 108mila morti in più avutisi nel 2020, l'anno delle prime due terribili ondate, rispetto alla media dei decessi del lustro precedente. L'epidemia, e soprattutto come fronteggiarla, è stata un caso socio-politico che ha diviso il Paese, diventando spesso occasione di duro scontro. La nascita del virus, l'obbligo di vaccinarsi e i durissimi divieti alla libertà, con compressione dei diritti costituzionali, imposti a chi non lo faceva hanno originato suggestive teorie del complotto. Da quella per cui il virus sarebbe stato creato artificialmente per varare, con il, un esperimento planetario su quanto siano gestibili le masse e fin dove ci si possa spingere nel privarle della ...