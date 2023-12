Pietro Genovese rischia un altro processo | per evasione La madre di Gaia | lui se ne sta a Londra sereno | io non ho più una figlia

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 31 dicembre 2023) Nuovocon l’accusa diper, il ragazzo già condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi di carcere per la mortevon Freymann e Camilla Romagnoli, le due 16enni investite e uccise dal giovane la sera del 22 dicembre del 2019 a corso Francia, a Roma, mentre attraversavano la strada. La vicenda, come riferisce il ‘Corriere della Sera’, risale al 16 gennaio 2021 quandoproprio per quel fatto si trovava agli arresti domiciliari. Quel giorno infatti i carabinieri della compagnia Parioli andarono per un controllo di rito sotto casa della famiglia di, nel quartiere Trieste e citofonarono più volte senza ottenere alcuna risposta. I militari, che pure erano in possesso del numero di cellulare dell’indagato, ...