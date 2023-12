Phisikk du role – Le elezioni e la profezia che si autoavvera

Leggi su formiche

(Di domenica 31 dicembre 2023) La politica non è mai stata una scienza esatta, nonostante i nobili impianti sistemici offerti per comprenderla da filosofi e pensatori a vario titolo, eccezion fatta forse per Niccolò Machiavelli che, avendola un po’ praticata, l’aveva intinta della giusta dose di cinismo che la rendeva più credibile. Il perché della sua imprevedibilità sta certamente nella sua origine umana, troppo umana, e nella sua attitudine ad impregnarsi del meglio e del peggio di cui è impastata ogni persona. Questa caratteristica, che in genere non fa diverse classi dirigenti e popolo, può, in certe circostanze eccezionali produrre leadership straordinarie – si pensi ai governi e alle assemblee parlamentari dei primi anni della Repubblica, con De Gasperi statista campione di frugalità e di pensiero lungo – così come, nelle stagioni di “magra”, costringerci a farci bastare personalità, diciamo così, con ...