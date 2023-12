Pesca | in arrivo un decreto per la demolizione delle vecchie imbarcazioni

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il 2024 potrebbe rappresentare la fase finale dellaa strascico in Liguria. In questi giorni è stato predisposto ildirigenziale del ministero dell’Agricoltura eche anticipa di qualche settimana il bando nazionale per il fermo definitivo di vecchi pescherecci dediti a varie tipologie di. Per Liguria, Toscana e Lazio ildarà rimborsi che riguarderanno soltanto laa strascico a cui la Ue ha già limitato le giornate di, secondo itori portando il lavoro al limite della convenienza. Ilprevede un investimento nazionale di 74 milioni di euro. Anche per questi motivi a Santa Margherita Ligure, capitale dello strascico in Liguria, attirati dal nuovoin molti ...