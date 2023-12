Perché la sicurezza nazionale dipende dall’AI Appunti per il 2024

Leggi su formiche

(Di domenica 31 dicembre 2023) Uno degli effetti del podcast “Non hanno un amico” di Luca Bizzarri per Chora News è quello di farti passare, nel tempo in cui prepari la colazione o rifai il letto, cioè nei cinque minuti circa delle puntate quotidiane, dal sospetto che ci sia qualcuno che le spara più grosse di te alla convinzione che in ogni caso domani è un altro giorno, quelle saranno ancora più grosse e noi saremo ancora lì a scavare avere un pochino l’inesauribile fondo del nostro pozzo. E se, invece, chi partecipa al dibattito pubblico ce l’avesse, quell’amico, ma fosse l’intelligenza artificiale in grado non soltanto di amplificare i messaggi ma anche di generarne di talmente verosimili da ingannare gli altri partecipanti e avvelenare il pozzo? Quella convinzione si rafforzerebbe allo stesso ritmo frenetico con cui si è innovata l’intelligenza artificiale nell’anno trascorso e con cui lo farà con buona ...