Per Natale re Carlo ha regalato una sciarpa molto personale a diversi membri della famiglia reale

... disponibili sul sito del Comune di Imperia al seguente link: https://www. Comune .imperia.it/...Posted on 15 Novembre 2020 12 Novembre 2020 Author ... (247.libero)

Santa Marinella, 31 dicembre 2023- Prosegue il successo di pubblico per il Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa . Dall’ apertura dell’ 8 ... (ilfaroonline)

Anziana sola a Natale chiama i carabinieri per avere compagnia e il comandante invia una pattuglia

È capitato già in passato che il 112 ricevesse telefonate non perché ci fosse un reato in corso, ma perché dall’altro lato del telefono ci fosse una ... (ilfattoquotidiano)