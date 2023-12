Pd | fuga di massa | via 30 dirigenti Il partito esplode in faccia alla Schlein

“Problemi psichiatrici”. Finisce la fuga dopo il massacro di Natale dopo che una madre e i suoi quattro figli sono stati trovati morti nella loro casa di Meaux (Seine-et-Marne), vicino a Parigi, ieri, il padre, che ... (iltempo)

Orrore in Francia - massacrati in casa una madre e i quattro figli : arrestato il padre dei bambini - in fuga Il buio della mente diventa l’Orrore di un massacro che ha spazzato via a colpi di un’arma da taglio che ha reciso le vite di una donna e dei ... (secoloditalia)