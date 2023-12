Paura in un ristorante di Genova | consuma la cena e al momento di pagare il conto tira fuori il coltello

...//www.sanremonews.it/2023/06/24/leggi - notizia/argomenti/cronaca/articolo/bordighera --...al Rally di Sanremo : un'auto prende fuoco durante la prova speciale. Leggi qui: https://www.... non perdo occasione, al bar, al supermercato, in giro per i negozi, al, al mercato, di ... Hanno. Desiderano la leggerezza. Ma rinunciare all'informazione è tradire un po' il senso ...Un uomo di 49 anni è stato arrestato ieri sera dagli agenti delle volanti della polizia a Genova per tentata estorsione, resistenza e tentata evasione.Il titolare di un ristorante cinese a Firenze viene aggredito da un ladro che ha forzato la vetrata. Il malvivente è fuggito con l'incasso, ma il titolare ha avuto paura che potesse ammazzarlo. Il pre ...