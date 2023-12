Parenti Serpenti | Cinzia Leone è di nuovo Gina | 30 anni dopo VIDEO

Marco Zonetti per DagospiaNel panorama dei film natalizi trasmessi in Tv in chiaro sui canali generalisti, quest'anno 'arricchita' () dalle pellicole Hallmark e Lifetime tanto zuccherose da causare attacchi ...E quindi tutto sommato il cognato col marsupio, la cugina con la tinta rosso menopausa, la mamma che, come in "", dice al figlio busone che lo vuole vedere sistemato con una brava ...Nonni meravigliosi e fieramente sostenitori di dogmi di vario tipo e una mitologia della famiglia che continua a resistere. Tutto quello che racconta l’opera famosissima di Mario Monicelli, arrivata s ...Son contenta… anche quest’anno avete passato il Natale con noi… D’altra parte, è la tradizione!” Del resto Parenti Serpenti è in streaming da poche settimane e per giunta in versione restaurata, ...