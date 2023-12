Papa | Roma sia più vivibile e accogliente per tutti

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 31 dicembre 2023) "Il fascino del centro storico diè perenne e universale; ma bisogna che possano goderlo anche le persone anziane o con qualche disabilità motoria; e occorre che alla 'grande bellezza' corrispondano il semplice decoro e la normale funzionalità nei luoghi e nelle situazioni della vita ordinaria, feriale perchè una città piùper i suoi cittadini è anche piùper". Questo l'auspicio espresso daFrancesco in vista del Giubileo, dalla Basilica di San Pietro, nella Celebrazione dei Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, e Te Deum di ringraziamento di fine anno."sappiamo che da tempo è in atto l'organizzazione del Giubileo. Ma comprendiamo bene che, nella prospettiva che qui assumiamo, non si tratta principalmente di questo; si ...