Pallanuoto | Settebello agli Europei alla ricerca del pass olimpico

(Di domenica 31 dicembre 2023) Missioneper il. La nazionale italiana maschile diai Campionatiin programma dal 4 al 16 gennaio in Croazia punteràqualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La kermesse continentale, inizialmente prevista in Israele, si svolgerà tra Dubrovnik e Zagabria e assegnerà unmiglior Nazione ancora non qualificata. A livello europeo hanno già il biglietto per Parigi: Francia padrone di casa, Ungheria e Grecia. L’Italia, inserita nel gruppo B della Divisione 1 che si disputerà a Zagabria, debutterà giovedì 4 contro la Georgia, quindi sabato 6 affronterà la Grecia e lunedì 8 l’Ungheria. Le prime due classificate dei gironi della Divisione 1 si ...

