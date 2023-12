Palermo | morta una bambina di 7 anni | era arrivata in ospedale con la febbre molto alta

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tragedia a, dove una bimba di 7all’Buccheri La Ferla, portata dai genitori per una influenza. Laè deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Per capire cosa sia successo bisognerà attendere i risultati del riscontro diagnostico che verrà eseguito nei prossimi giorni dopo il prelievo di alcuni campioni di tessuti, organi e del sangue. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, che pare avesse dal giorno precedente la, sarebbeal nosocomio già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei medici di rianimarla. Una tragedia apparentemente inspiegabile sulla quale i medici, con il supporto degli specialisti della medicina legale del Policlinico, cercheranno di fare ...

La febbre alta , l’angoscia e la folle corsa in ospedale : ma per lei, Aurora Filiberto, 7 anni appena, non c’è stato nulla da fare . La piccola è ... (secoloditalia)

Una bambina di sette anni di Casteldaccia è morta all' ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove era stata portata dai genitori per una influenza. La ... (ilmattino)

Da qui la decisione del padre di portarla subito a, senza aspettare l'arrivo di un'ambulanza del 118. 'La bambina è arrivata al pronto soccorso con l'auto del padre', conferma Fabio Genco, ...Tragedia aieri , dove una bimba di 7 anni èall'ospedale Buccheri La Ferla. Secondo una prima ricostruzione pare avesse dal giorno precedente la febbre alta: sarebbe arrivata in pronto soccorso ...Tragedia a Palermo, dove una bimba di 7 anni è morta all’ospedale Buccheri La Ferla, portata dai genitori per una influenza. La bambina è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Per capire co ...Fanno male al cuore le poche parole scritte sui social da Rodolfo Filiberto, il papà di Aurora, la piccola morta al Buccheri La Ferla ...