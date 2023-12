Pagamento Ires 2024 | a chi tocca e quando? Come si calcola l’importo aggiornamento 31 DICEMBRE

... finanziamenti , prestiti e mutui ; tasse e imposte ( Irpef , Iva ,, Irap, imposta di bollo e così via, comprese le eventuali addizionali); ticket sanitari ; sentenze di condanna ale ...... emesso nei confronti di una società, relativamente a, Irap e Iva, oltre che alle connesse ...le relative fatture o provare la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di...La manovra approvata oggi prevede la proroga del taglio del cuneo contributivo, che si combinerà alla riforma dell’Irpef: gli stipendi netti, tuttavia, non aumenteranno particolarmente ...Napoli, via libera anche alla variazione di bilancio di oltre 3 milioni per la riqualificazione di immobili comunali ...