Oroscopo Paolo Fox 2024 | tutti i segni zodiacali

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’diFox per oggi, Dicembre 31 2023 Ariete Avete un progetto importante da programmare? Non esitate. I primi mesi dell’anno saranno importanti. Avrete tanta voglia di muovervi, di fare nuove conoscenze, di avere dei punti di riferimento fissi in amore. Aprile sarà un mese decisivo, Venere toccherà il segno. Quelli tra aprile e giugno saranno mesi importanti anche per rinnovare un accordo in amore, per pensare ad un figlio. Le relazioni in ambito lavorativo sono importanti. La prima parte dell’anno sarà utile per programmare quello che ci sarà nella seconda. Da giugno Giove sarà interessante, picchi di fortuna ad aprile e giugno. Toro Giove sarà nel segno e Saturno sarà favorevole. I Toro hanno tanta voglia di iniziare qualcosa di nuovo e proseguirlo, ma i tempi sono stretti. Se avete bisogno di mettere in chiaro ciò ...

