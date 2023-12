Oroscopo del 31 dicembre 2023 per il tuo segno zodiacale

(Di domenica 31 dicembre 2023) Con il nuovo anno all’orizzonte, cosa riserva l’ultimo giorno del? Cancro, siate pazienti – i vostri piani torneranno in pista tra qualche giorno – mentre per l’Acquario le porte si aprono ora. A 24 ore dalla fine dell’anno, ecco come si svolgerà il vostro Capodanno. In alto, troverete tutti gli oroscopi dei segni zodiacali

Bersani: "Se lui dà dell'anormale agli omosessuali, noi possiamo darecoglione a un generale". GIUGNO . Europee alla sperindio. Colpo di scena alle elezioni. I partiti sovranisti, dati per ...Sfortunatamente le cose si inceppano un po per l Acquario (dal 21 gennaio al 19 febbraio) fino alla fine di maggio. All'inizio2024 non avrete molta fortuna con i soldi. All inizio dell anno l'Acquario non dovrebbe essere pi generoso di quanto consentito dal conto in banca. E non siate testardi in amore. Se riuscirete ad ...GENNAIO. Donne con le palle. Wonder Meloni proclamata “uomo dell’anno” da Libero, il giornale diretto dal già portavoce del “signor Presidente del Consiglio”, Mario Sechi, servo dell’anno.Amici e fratelli di OA Sport: l'ora è giunta. Sono l'unico, ineffabile ed indiscutibile vate dello sport: Olympiadamus. Inesorabile come ogni anno, il 31 dicembre alle 10.00, vi propongo i miei vatici ...