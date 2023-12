Oroscopo Cancro 2024 | le previsioni | da Paolo Fox a Simon | “Un anno importante”

Leggi su cultweb

(Di domenica 31 dicembre 2023) Vediamo come sarà l’delper il, con l’ausilio dei grafici preparati daFox e svelati, come da tradizione, negli ultimi giorni dell’a I fatti vostri. Per il quarto segno dello zodiaco, segno d’acqua, si prospetta unglobalmente positivo; una predizione sostanzialmente condivisa anche da altri astrologi, come Branko,& The Stars, e Stefano Vighi. Il grafico diFox per l’del– fonte Rai 2Come per i Gemelli, l’entrata in segno di Giove permetterà ai nati sotto il segno del, di vivere quest’, e potenzialmente anche il prossimo, alla grande: “Questo è un...