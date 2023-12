Origini | evoluzione e stranezze dei festeggiamenti di Capodanno

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 31 dicembre 2023) Innanzitutto dobbiamo dire grazie a Giulio Cesare che, nel 46 a.C., spostò la data di inizio dell’anno (per come lo intendiamo noi occidentali almeno) dal primo giorno di marzo al primo di gennaio. In questa occasione veniva celebrato Giano, dio romano degli inizi, le case venivano decorate con rami d’alloro, ci si scambiavano doni e si faceva festa: era l’origine del nostro. Lelontanissime Anche se, a dire il vero, Giulio Cesare arrivava dopo secoli a rivestire di una nuova veste tradizioni precedenti, alcune delle quali diesotiche. Secondo alcuni storici infatti, il primoper come lo intendiamo oggi ha le proprie radici in un festival religioso chiamato Akitu, celebrato nell’Antica Babilonia nel giorno di fine marzo, per festeggiare l’inizio del nuovo anno nonché la vittoria del ...