Origini dell’Albero di Natale | storia e tradizione di un’antica usanza

Per risalire alledioccorre tornare all'antichità. Le prime fonti rilevano l'esistenza dellafin dai tempi dei Babilonesi, seppur in una forma molto diversa rispetto a quella che conosciamo. Oggi a distanza di secoli, l'abete è diventato non solo il simbolo delle feste per eccellenza, ma anche un tassello fondamentale del business natalizio, con un indotto sempre più alto. Dai babilonesi ai romani Le primissime tracce di quello che si evolverà poi nell'Albero diappartengono al secondo millennio A.C. In occasione del capodanno assiro-babilonese (l'Akitu) infatti il popolo era solito porre doni sotto le fronde degli alberi per celebrare il ciclo di festa. Unafolklorica riconducibile anche all'epoca romana ...