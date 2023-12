Ordine | “Milan | Leao non meritava i fischi Ma lui ascolti Maldini…”

Franco Ordine , sul 'Corriere dello Sport' di oggi, ha commentato il ritorno del Milan in Europa League parlando di 4 ostacoli per i rossoneri (pianetamilan)

... nel 2023 Simone Sozza scelto da Rocchi per il big - match Juventus - Roma, ha diretto gare di prim'tra cui Juventus - Napoli, Inter - Napoli e Inter -. Sozza, 36 anni, ha già ricevuto ......e Locatelli (LaPresse) - calciomercato.itCol passare dei minuti la Juventus difende cone ... JUVENTUS - ROMA 1 - 0 47 RabiotCLASSIFICA SERIE A:Inter punti 45; Juventus 43;36; Fiorentina 33;...Pioli è un dead man walking, si sa il cosa ma non il quando. E questo è pacifico, perché la call in cui lui non è stato… Leggi ...Nell'ultima partita di Campionato, di un 2023 non particolarmente brillante per il Milan, la squadra allenata da Mister Pioli vince a San Siro la sfida contro il Sassuolo grazie ad una rete di Pulisic ...