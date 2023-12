Operazione “Capodanno sicuro” | sequestrati ad Acilia 70 chili di botti illegali

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ostia, 31 dicembre 2023– Proseguono i controlli dei Carabinieri in queste ore che precedono la fine dell’anno a Roma e Provincia, volti al contrasto della detenzione e della vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirici pericolosi onde prevenire spiacevoli incidenti. Dopo il sequestro di ieri (leggi qui), effettuato dai Carabinieri della Stazione di Ostia che ha portato alla denuncia di un cittadino sudamericano di 28 anni, per omessa denuncia di materiale esplodente, poiché trovato in possesso di 2,5 kg di(tubi di lancio e candelotti privi di marchio CE) e trovato anche con 30 g di hashish già suddivisi in dosi per cui è stato denunciato in stato di libertà pure per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ad, ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco hanno eseguito un altro sequestro di ...

"Puntuali come i truoni a, ecco arrivare le polemiche di qualche finto smemorato - sottolinea Mirko Malcangi, ... L'non si è mai conclusa perché i proprietari dello stabile non hanno ...... con sede a Barletta, nei cui magazzini erano stoccate le bottiglie del prestigioso vino, pronte per essere messe in commercio per il consueto brindisi di. Le bottiglie rinvenute erano ...CROTONE - Le adesioni fioccano, l'attesa cresce, il count down è già avviato. Perchè il rito del Tuffo di Capodanno è uno degli appuntamenti più attesi a queste latitudini, e l'edizione in cantiere pe ...