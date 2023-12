OnePlus 12 e 12R | lancio globale il 23 gennaio

(Di domenica 31 dicembre 2023) È ufficiale,12 e12R saranno lanciati a livelloil 23e sarà la prima volta per la versione “R” al di fuori di Cina e India.ha fatto un annuncio ufficiale sulla data die le informazioni arrivano in un nuovo video del decimo anniversario che include una chiacchierata davanti al caminetto con vari membri fondatori dell’azienda, tra cui Pete Lau e Kinder Li.12: immagini ufficiali, presentazione il 5 dicembre. Vuoi vincerne uno?12 e 12R anche in Italia?12 è stato presentato ufficialmente in Cina il 5 dicembre e solo dal prossimo 232024 sarà disponibile a livelloinsieme al suo 12R più economico. Questa è la ...

Il OnePlus 12R è, probabilmente, uno degli smartphone più chiacchierati del momento, il cui debutto a livello globale è in programma in India il ... (optimagazine)

Mentre il lancio globale del12 si avvicina, emergono nuove informazioni sulle configurazioni di memoria e RAM, con dettagli sulla versione più economicaIl12 , presentato all'inizio del mese in Cina, non è più un segreto. Con il suo lancio globale previsto per il 23 gennaio , nuove informazioni sono emerse grazie al leaker Ishan Agarwal , ...Il lancio europeo di12 e diè stato fissato per il 24 gennaio 2024, ma ormai dei due smartphone sappiamo praticamente tutto. Ora, però, si svelano anche i colori e i tagli di memoria di12 eper il ...OnePlus Ace 3/12R: pubblicati i primi sample della fotocamera del prossimo flagship economico del brand cinese.Il lancio europeo di OnePlus 12 e di OnePlus 12R è stato fissato per il 24 gennaio 2024, ma ormai dei due smartphone sappiamo praticamente tutto. Ora, però, si svelano anche i colori e i tagli di ...