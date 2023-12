Onana | «Anche all’Inter inizialmente mi criticavano | ora è amore eterno coi nerazzurri»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’ex portiere dell’Inter, ora al Mster United, Andréè stato intervistato da Sky Sport in merito alla sua nuova avventura in Premier League. Il tuo percorso inizia da un paesino in cui dovevi attraversare dei binari e poi percorrere 40 minuti per arrivare al lavoro. Adesso attraversi l’Old Trafford. Quand’eri piccolo riuscivi a sognare un tale futuro o era impensabile? «Era un sogno troppo grande. Quando vedi da dove arrivo io, una famiglia molto umile che non aveva praticamente nulla, e inizi a giocare a calcio con amici e colleghi, in Camerun, non riesci nea immaginare di poter arrivare ad avere questa carriera. Ho lavorato tutta la vita per arrivare dove sono adesso, è un grande orgoglio rappresentare il Mster United, vestire questa maglia, che pesa tantissimo. Oggi sono felice». In una ...