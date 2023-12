Onana | «All’inizio all’Inter mi criticavano Ora è amore eterno!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023) Andrétorna sul passato con l’Inter e nutre ancora immensoper i colori nerazzurri. Un piccolo estratto dell’intervista a Sky Sport. INNAMORATO – Un solo anno a Milano, ma tantissime emozioni e immensoper i colori nerazzurri. Andrési confessa ai microfoni di Sky Sport a pochi mesi di distanza dal suo addio direzione Manchester United: «Gli errori fanno parte dell’apprendimento. La gente si aspetta tanto da me, per questo mi criticano tanto. Ma non è un problema, sono abituato alle critiche. È successo anchemi. Guarda come è finita, èeterno ora con l’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...