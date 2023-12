Onana a Sky | “Aspettative alte al Manchester United | critiche giuste”

André, portiere del Manchester United, ha parlato ai microfoni diSport analizzando i suoi primi mesi nei Red Devils André, portiere del Manchester United, ha parlato ai microfoni diSport analizzando i suoi primi mesi nei Red Devils. PAROLE - "Gli ...Commenta per primo Il portiere del Manchester United ex Inter, Andre, al termine della partita persa per 2 - 1 contro il Nottingham Forest, ha parlato così ai microfoni diSports : ' Gli errori fanno parte dell'apprendimento: la gente si aspetta molto da me, ...Il portiere del Manchester United ex Inter, Andre Onana, al termine della partita persa per 2-1 contro il Nottingham Forest, ha parlato così ai microfoni di Sky Sports: "Gli errori fanno parte dell’ap ...Non è un momento semplice per André Onana, oggetto di critiche feroci a Manchester per il suo avvio di stagione claudicante con la maglia.