Obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari | cosa cambia dal primo gennaio 2024

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Significative novità per le partite Iva in regimeo, dato che viene meno lacartacea per far posto all’. Come spiega il sito web dell’Agenzia delle Entrate, il regimeo consiste in un regime fiscale agevolato, rivolto alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni. Ebbene, significative novità in arrivo per quanto riguarda le regole per le partite Iva che si trovano nel regimeo, in quanto – a cominciare dal– lasarà obbligatoriaper i contribuenti che non oltrepassano i 25 mila euro di ricavi o compensi annui., ...