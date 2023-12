Nuovi guai per Chiara Ferragni | svenduti i suoi gioielli

Sembrano non finire iper Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo del pandoro , il caso delle uova di Pasqua e l'emorragia di follower, ora arriva anche il flop dei suoi gioielli, svenduti a metà prezzo. "Stiamo svendendo ...... con il rischio che "The Donald" non arrivi al duello finale per i suoigiudiziari e con la ... Sarà a marzo, invece, che verranno delineati iequilibri e indirizzi politici dell'Unione ...Ennesima batosta per la moglie di Fedez, travolta dallo scandalo del pandoro Balocco che ha rovinato la sua immagine ...Nuovi guai in vista per Pietro Genovese, già condannato per il duplice omicidio stradale del 2019 a corso Francia, a Roma. Il figlio del regista Paolo Genovese è ora sotto ...