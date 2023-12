Nordcorea | Kim | ' unificazione con Corea del Sud impossibile'

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pyongyang, 31 dic. (Adnkronos) - Il leaderno Kim Jong-un ha annunciato l'impossibilità dell'con ladel Sud. Lo scrive la Korea Central News Agency. "Guardando indietro alle lunghe relazioni interne, il nostro partito è giunto alla conclusione che non sarà mai possibile raggiungere l'con la Repubblica di", ha detto Kim. Seul ha fatto dell'"attraverso l'assorbimento" e dell'"uniformità del sistema" la sua politica statale, e ciò contraddice la politica didella penisolana basata sul principio “un popolo, uno stato, due sistemi”, ha sottolineato il leaderno.

