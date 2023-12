“Non è abbastanza” – Declan Rice dà una valutazione brutalmente onesta dopo la sconfitta dell’Arsenal

Leggi su justcalcio

(Di domenica 31 dicembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha espresso un giudizio piuttosto bruscoladella sua squadra a Craven Cottage domenica. I Gunners hanno chiuso l’anno con una nota amara con sconfitte consecutive in Premier League, dando al Liverpool l’opportunità di liberarsi nella corsa per il titolo. Mikel Arteta ha apportato tre modifiche alla squadra che ha perso contro il West Ham all’Emirates con Jakub Kiwior, Eddie Nketiah e Kai Havertz titolari contro il Fulham. Nonostante il nuovo organico, il risultato è stato lo stesso: l’Arsenal ha perso 2-1 e ora vacilla ai margini della Champions League. Bukayo Saka ha dato loro un vantaggio inizialeche Bernd Leno ha parato un tiro di Gabriel Martinelli sulla sua traiettoria. Altre storie / Ultime ...