Leggi su webmagazine24

(Di domenica 31 dicembre 2023) MOSCA – “Nonmai”. Nel suodi, il presidente russo Vladimirha ribadito con fermezza il suo impegno nel non arretrare mai di fronte alle sfide, sottolineando l’unità e la forza del popolo russo, nonché la determinazione della stessa Russia nel superare qualsiasi ostacolo. Queste parole riflettono un atteggiamento deciso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ucraina,: “Chi vive nelle regioni annesse è russo”ammette: “La Russia attraversa tempi difficili” Berlusconi avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamoa negoziare” Trump su Fox News: “Mettereialla guerra in Ucraina in un ...