No “tassativo” a botti e fuochi d’artificio per festeggiare il Capodanno con i bambini Il parere del pediatra

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pericolo per i più piccoli: questa è l'allerta lanciata dal noto Italo Farnetani, professore all'Università Ludes-United Campus of Malta, in vista dei festeggiamenti di Capodanno.

No "tassativo" a botti e fuochi d'artificio per festeggiare il Capodanno con i bambini. "Sono sempre stato definito un pediatra 'liberale' ma su questo sono da sempre intransigente nello sconsigliarli e..." Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha firmato oggi un'ordinanza con la quale impone lo stop all'utilizzo di botti in occasione del Capodanno.