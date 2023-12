No! Questo generale ucraino non ha annunciato un colpo di Stato contro Zelensky

(Di domenica 31 dicembre 2023) Circola un video in cui ilValerii Zaluzhny avrebbeundia seguito dell’eliminazione di un suo collaboratore. Il video risulta a bassa qualità e non si conosce il canale dove sarebbepubblicato, visto che dai canali ufficiali delnon vi è traccia. Il video originale, oltre ad esseremodificato ad arte con l’uso dell’AI, è estremamente datato. Per chi ha fretta Il video risulta a bassa risoluzione e non si ha traccia della sua reale provvenienza. Nessuno dei canali ufficiali delriporta tale video. Il video originale risale al febbraio 2022 ed èmodificato con l’uso ...

Leggi anche Mattarella: 'alle guerre, serve una cultura di pace'. Ai giovani: 'L'amore non è ... Un passaggio,, particolarmente prezioso per chi, come la Lega, ha subito e sta subendo ...Circola un video in cui il generale ucraino Valerii Zaluzhny avrebbe annunciato un colpo di Stato contro Zelensky a seguito dell'eliminazione di un suo collaboratore. Il video risulta a bassa qualità ...TREVISO - «La chiesa non è un dormitorio: in questo senso non è giusto che le persone dormano lì. Ma noi possiamo pensare di essere giusti in una città ...Si rifiuta così il progresso della civiltà umana. Il rischio è abituarsi a questi orrore, alle stragi di civili e alla contabilità dei soldati morti. Tutto questo accade vicino a noi, nel cuore ...