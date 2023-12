No! Questo autobus non ha preso fuoco perché è elettrico Le fiamme sono divampate da uno pneumatico

(Di domenica 31 dicembre 2023) Leche divampano da sotto lo chassis dell’e i passeggeri che si affrettano a uscire dalla porta centrale, inciampando e cadendo uno sull’altro.è quello che si vede in un video proveniente dalla città cinese di Harbin diffuso sui social. Ancora una volta, un video di mezzi che prendonoviene usato per alimentare teorie infondate sulla presunta pericolosità dei veicoli elettrici. Tuttavia, l’non ha. Leda uno. Vediamo nel dettaglio. Per chi ha fretta: Circola un video di unche prendein Cina nel 2018. Si ...

Se la risposta è, siete chiaramente Babbani, dunque fermatevi qui perché ora ci andrò giù ... L'applicazione del metodo scientifico ha gradualmente fatto a pezzimondo invisibile, separando e ..., i nonni sono fonti di saggezza'. 'Impariamo - ha concluso Papa Bergoglio - a stupirci della ... il Signore ci ha fatto camminare con amore, stupirsi di. La nostra vita ha sicuramente degli ...Il 2023 è stato un anno di contrasti per l’industria della moda, un viaggio attraverso micro-trend sempre più effimeri che hanno rafforzato l’idea di un’audience stanca dell’hype, quella montatura com ...E “il no alla ratifica” è arrivato per “ragioni politiche e ... molta saggezza nell’applicazione da parte della Commissione europea; perché senza questa saggezza, il risultato più probabile è che fra ...