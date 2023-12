No! Il farmaco Oki non è stato ritirato dalle farmacie

Leggi su open.online

(Di domenica 31 dicembre 2023) Attenzione ai finti annunci condivisi su Facebook riguardo alla presunta scomparsadelOki. Il popolare antinfiammatorio non steroideo. Non c’è bisogno di correre a farne incetta. Del resto lo stesso autore del sito clickbait potrebbe aver diffuso la smentita in un secondo sito, con dominio differente ma confezionato nello stesso identico modo, cosa che fa legittimamente sospettare che esistano più siti generati con domini differenti. Per chi ha fretta: Non si trova alcun riscontro del ritiro sul sito dell’AIFA o del Ministero della Salute. L’annuncio riguardo la sparizione delOkiproviene da un sito clickbait, che ha pubblicato anche una smentita. Analisi Le condivisioni sono accompagnate dalla seguente didascalia: Lo ...