Niente troika né altri bonus | ma più Nato e nuova Ue Il 2023 di Giorgia Meloni

Leggi su formiche

(Di domenica 31 dicembre 2023) “Fortunatamente per l’Europa, le fantasie fasciste dellasi sono rivelate non più serie del suo desiderio giovanile di sfidare Sauron”, ha scritto qualche giorno fa Politico, dando i voti ai leader europei, tra cui quello italiano. Ma al di là del frasario tipico di chi racconta la politica tricolore facendo “pick and choose” dei fondi di un paio di quotidiani mainstream, la testata tanto in voga nei corridoi brusellesi dimentica che se a Roma non ci fosse stato un governo pragmatico, concreto e responsabile capace di evitare sconquassi economici e geopolitici, oggi ilsotto il Colosseo si sarebbe chiuso con un bilancio molto pesante per una Nazione, come l’Italia, già gravata da un maxi debito pubblico e dalla voragine chiamata “Super”. Le sfide che attendono il 2024 del governo sono già da tempo dinanzi agli occhi di ...