Niente fondi in manovra per il centro di ricerca Ebri creato da Rita Levi Montalcini | “Dovremo chiudere Istituzioni sorde”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il primo allarme era suonato già a metà dicembre, dopo la bocciatura di un emendamento della senatrice del Pd Beatrice Lorenzin che avrebbe garantito uno stanziamento di 1 milione di euro. Ora, aapprovata, la decisione è definitiva. Per la prima volta da un decennio non ci sonoper ildisul cervello,dalla premio Nobel italiana, che di conseguenza rischia ancora una volta di. “Il contributo per i costi strutturali che la Fondazionericeve fin dal 2012 attraverso la Legge di Bilancio non è stato rinnovato”, scrive in una nota Antonino Cattaneo, presidente deleuropeo di ricerche, parlando di “profonda ...

A fronte dei 250 milioni di tagli diordinari ai Comuni, vi è in manovra un altro fondo di 14 ... 'E mentre in legge di bilancio c'èper le comunità sostenibili territoriali, le Green ...Non c'èsul diritto allo studio, mentre noi chiedevamo di aumentare iper le borse di studio, affinché non ci fossero più gli idonei non beneficiari delle borse. Intanto, mi scrivono ...Il bilancio di fine anno: a spingere verso l’alto la Borsa quest’anno sono state soprattutto le banche ...Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita contro l’Empoli. Ecco le sue ...