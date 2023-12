Netanyahu | «La guerra su Gaza continuerà per molti altri mesi» Ma gli egiziani sondano con Tel Aviv una possibile fine del conflitto

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il primo ministro israeliano Benjaminha dichiarato che lacontro Hamas a«per». Ha respinto, durante il punto stampa di ieri sera, le ipotesi di cessate il fuoco e ha anche ringraziato l’amministrazione Biden per il suo continuo sostegno, inclusa l’approvazione per una nuova vendita di armi d’emergenza, la seconda questo mese per aggirare Contress. Persenza il controllo del valico con l’Egitto «non otterremmo la demilitarizzazione a cui puntiamo». «Noi garantiremo che– ha aggiunto – non rappresenti più una minaccia per Israele».a Telper sondare ladelIntanto una ...

Il primo ministro israeliano Benjaminha dichiarato che lacontro Hamas a Gaza continuerà "per molti altri mesi". Ha respinto, durante il punto stampa di ieri sera, le ipotesi di cessate il fuoco e ha anche ringraziato l'...Lain Ucraina, scoppiata nel proprio spazio fisico, per quasi due anni non ha visto una ...tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il premier israeliano Bibi. Da Bruxelles, ...«Può portare alla caduta di Netanyahu»… di Federico Fubini (da Corriere della ... capo della resistenza locale, dopo la guerra emigrò in Israele dove continuò a combattere in difesa del Paese e ...