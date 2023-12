Nell’anniversario della morte di Ratzinger arriva l’ordine di Bergoglio | via tutti gli stemmi di Benedetto XVI

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 31 dicembre 2023) Esattamente un anno fa, il 31 dicembre, moriva PapaXVI: un’assenza ingombrante per i tanti cattolici che verso il pontificato di Josephavevano guardato con speranza. Un anno dopo la sua, la Chiesa cattolica, travolta dagli scandali e da certe prese di posizioni del suo successore, appare ancora più fragile e più confusa. C’è chi scrive, come Marcello Veneziani, che “da un anno i cattolici sono senza Papa”. Padre Geoerg celebra la messa e si commuove più volte Per il primo anniversarioscomparsa diXVI, è tornato in Italia monsignor Georg Ganswein, fino all’ultimo suo fedele segretario particolare ed ex prefettoCasa Pontificia che su decisione diha dovuto lasciare il Vaticano e fare ritorno, senza incarico, ...