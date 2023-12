Nella Striscia di Gaza la popolazione è stremata | l' assalto ai camion di aiuti umanitari

... il primo delladi cinque del tecnico toscano. Negli ultimi tredici anni ogni volta che ha ... curiosamente entrambe con il Sassuolo, sempre più invischiatolotta per non retrocedere: dal ...... sarà il nuovo responsabile degli Affari esteri, in sostituzione di Eli Cohen , un cambiamento che avviene in un contesto di crescente critica internazionale all'offensiva israeliana...Il 30 dicembre sono entrati 81 camion di aiuti umanitari all'interno della Striscia di Gaza, un sostegno per la popolazione che resta ancora inadeguato ...L'esercito d'Israele afferma di aver localizzato e neutralizzato un ordigno esplosivo in un asilo nella città meridionale di Khan Younis, nella Striscia di ...