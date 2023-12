NBA | risultati della notte 31 dicembre | Haliburton nella storia Sorride Fontecchio | Doncic batte Curry

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) Sono sei le partite di unaNBA che è diventata storica grazie all’incredibile prestazione di Tyrese. La stella degli Indiana Pacers è diventato il terzo giocatore di sempre a segnare oltre 20 punti e 20 assist in due partite consecutive. Prima di lui erano riusciti in questa impresa solo due leggende come Magic Johnson nel 1984 e John Stockton nel 1990. Una prova clamorosa quella di, che ha firmato 22 punti e soprattutto 23 assist nel successo dei suoi Indiana Pacers per 140-126 contro i Ney York Knicks, ai quali non è bastato un Donte DiVincenzo da 38 punti, suo career high in NBA. Continua il buon momento di Simone, che gioca 31 minuti (il più utilizzato)vittoria di Utah contro Miami per 117-109. L’azzurro è in campo anche nei minuti finali, nei quali i ...