NBA | il sogno di Jokic spiazza tutti | “Nessuno deve più riconoscermi”

Leggi su notizie

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il serbo ha parlato sul canale del compagno Michael Porter Jr. e ha espresso i suoi desideri. Il suo carattere è lontanissimo da quello della superstar del basket americano L’intervista sul canale di Michael Porter Jr., suo compagno di squadra. Quale migliore occasione per ribadire la sua filosofia di vita? Sempre più lontana da tutto ciò che invece rappresenta nell’immaginario collettivo una superstar della NBA. Nikolaè amato anche per questo, per il suo modo di essere protagonista cercando di non esserlo affatto. Nikolaha confidato il suo desiderio post-carriera: “Vorrei chepiù mi riconoscesse, cavalcare i miei cavalli e bere litri di birra” (Ansa Foto) – Notizie.comHa parlato del trionfo alle Finals, dove ha trascinato i Denver Nuggets al primo anello della loro storia: “Quando abbiamo vinto un campionato ho ...