Napoli | pugnalato a 17 anni accusa gli aggressori | «Volevano uccidermi»

Dopo aver parcheggiato, ha incrociato lo sguardo di un 32enne che, poco dopo, lo ha inaspettatamentealle spalle, con un cacciavite.acco, ferisce con un cacciavite un uomo perché non ...Dopo aver parcheggiato, ha incrociato lo sguardo di un 32enne che, poco dopo, lo ha inaspettatamentealle spalle, con un cacciavite.acco, ferisce con un cacciavite un uomo perché non ...Scarpe e giubbino griffati Gucci e Dolce Gabbana, un’auto da decine di migliaia di euro. Il coltello in tasca, lo stomaco pieno di alcol. Tanta voglia di provocare, di colpire. Eccolo ...Scarpe e giubbino griffati Gucci e Dolce Gabbana, un’auto da decine di migliaia di euro. Il coltello in tasca, lo stomaco pieno di alcol. Tanta voglia di provocare, di colpire. Eccolo ...