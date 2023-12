Napoli | occhi in casa Arsenal | piacciono Kiwior e Tomiyasu

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 31 dicembre 2023) De Laurentiis E i suoi collaboratori sono da settimane al lavoro per dare a Mazzarri almeno due centrocampisti e un difensore centrale che possano essere subito utili alla causa. E l’obiettivo è di riuscire a chiudere almeno un paio di colpi subito, per poi poter bussare alla porta dei top club inglesi a caccia di un’occasione tra i tanti esuberi. Intanto ilè partito all’assalto di Lazar Samardzic, talento serbo dell’Udinese da anni nei file dello scouting azzurro. Il club partenopeo – sottolinea La Gazzetta dello Sport – non vuole farsi scappare l’opportunità, ma poi ci sono le necessità da risolvere velocemente. Non solo Samardzic Dalla prossima giornata Mazzarri dovrà fare a meno di Anguissa in mediana, causa Coppa d’Africa. Così urge trovare in fretta una soluzione, un giocatore che per caratteristiche possa subito colmare il vuoto in mezzo al ...