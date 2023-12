Napoli | molto vicino il colpo Samardzic | suo padre si trova in Italia

Zerbin potrebbe giocare titolare domani contro il Monza, perché Mazzarri ha gli uomini contati. Osimhen e Politano out per squalifica, mentre Natan ... (ilnapolista)

Napoli pronto a cedere Elmas al Lipsia per 25 milioni. Cessione che garantirà plusvalenza e bilancio sicuro, nonostante dubbi sul futuro di ... (napolipiu)

Marelli dopo Roma-Napoli : «L’espulsione diretta per Politano è molto severa»

Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato a DAZN degli episodi dubbi di Roma-Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito Luca Marelli, ex arbitro, ha ... (calcionews24)