Napoli-Mazzocchi | questione economica | contatti De Laurentiis-Iervolino

Anche Osimhen ha lasciatoanzitempo, complice la squalifica con il Monza: tornerà solo a ... In arrivo anche un terzino destro: la Salernitana chiede 5 milioni per, ma la soluzione può ...Non appena sarà trovato l'accordo con il sostituto (uno trae Faraoni) il club azzurro ... Il Frosinone è in pole position, serve solo l'ok delper concretizzare anche questo ...Il Napoli deve rinforzarsi per avere due giocatori per ogni ruolo ... forse già domani De Laurentiis avrà un colloquio con Iervolino per Mazzocchi. Un contatto c'era già stato al Galà del Calcio, dove ...Tre giorni di pausa, poi il ritorno a lavoro. Walter Mazzarri ha ordinato il rompete le righe dopo la gara contro il Monza: il Napoli non si è allenato ieri e non lo farà a cavalo ...